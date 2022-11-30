В России каждому второму ТЦ грозит закрытие

Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находится не менее 200 торговых центров. В будущем к ним могут прибавиться еще 700-100 моллов.

Под угрозой закрытия находится каждый второй торговый центр. В каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла, один из них может занять лидирующие позиции и перетянуть трафик, арендаторов, прибыль, таким образом второй обонкротится, сообщил «Известиям» управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

По данным «Авито Недвижимости», с начала 2022 года объем предложения торговых центров площадью от 10 тыс. кв. м. и больше по всей России вырос примерно на 14%. Больше всего объектов на продажу выросло в Санкт-Петербурге.

Много предложений в Москве, Красноярске, Череповце, Уфе. Цены при этом сильно разнятся: на портале DA продаются свыше 20 моллов стоимостью от 1 мллрд до 8,3 млрд рублей.

Проблемы моллов связаны чаще всего с неудачными концепциями, неэффективным управлением, высокой конкуренцией в локации, отмечают эксперты. На предбанкротное состояние многих также повлиял уход иностранных брендов.

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