Количество банкротств физических лиц в 2023 году выросло на 20%

Количество банкротств физических лиц в 2023 году выросло на 20%. Суды признали банкротами 350,8 тыс. человек – в результате рассмотрения около 68% дел кредиторы не получали ничего.

Число банкротств физических лиц в России по итогам 2023 года составило 350,8 тыс. Это на 20,7% больше, чем в 2022 году, рассказал управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

В результате рассмотрения около 68% судебных дел о признании физлиц банкротами кредиторы не получают ничего, поскольку у признающих себя банкротами граждан мало активов, отметил эксперт. В среднем банкротство физлица занимает 1 год и 3 месяца.

Крупные долги с физлиц взыскивают в рамках банкротства юридических лиц. По итогам 2023 года было подано свыше 5 тыс. заявлений о привлечении бенефициаров или управленцев к ответственности на сумму 406,3 млрд рублей, подчеркнул Косаков.

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