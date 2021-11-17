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Российские туроператоры предупредили о риске банкротства более половины компаний

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские туроператоры обратились к правительству с просьбой продлить отсрочку долгов перед туристами за несостоявшиеся туры, которая заканчивается 31 декабря.

Российские туроператоры предупредили о риске банкротства более половины компаний

В Российском союзе туриндустрии обеспокоены тем, что если отсрочку не продлить, то компании станут уходить с рынка, а туристы лишатся денег и отдыха, сообщили «Известия».

В зоне риска из-за возможного банкротства находятся свыше 60% туроператоров. Из 385 агентств по международному выездному туризму, состоящих в Едином федеральном реестре, 230 работают в сфере приграничных поездок в ныне закрытые из-за коронавируса страны, отметили авторы обращения. 

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин уточнил, что речь идет о средних и малых туроператорах. «Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет»,— отметил он.

Большинство заказчиков несостоявшихся из-за пандемии туров не определились с альтернативой этим направлениям. При этом примерно 30% туристов согласились заменить одно зарубежное направление на другое, а 17% — выбрать вместо него тур внутри России.

По словам Юрия Барзыкина, у туроператоров нет средств, чтобы вернуть плату за несостоявшиеся туры, «поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот».

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Фото на обложке: Yau Ming Low / Shutterstock

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