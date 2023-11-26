Банки вновь выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

Российские банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) высказался против законопроекта, который запрещает банкам, платежным агентам и «Почте России» взимать соответствующие комиссии с клиентов.

Об этом говорится в отзыве НСФР, который имеется в распоряжении РБК. Письмо, в котором представлена консолидированная позиция банков, было направлено в Центробанк, правительство, Совету Федерации и председателю Госдумы Вячеславу Володину, одному из авторов законопроекта.

«Финансовые организации, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан <…> полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка», — говорится в отзыве.

В заявлении говорится, что введение запрета приведет к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, из-за чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов, понизят проценты по вкладам, повысят процентные ставки по кредитам и примут другие меры для покрытия расходов на бесплатное проведение платежей за ЖКУ.

В качестве решения банки предлагают возложить обязанность оплаты комиссии на ресурсоснабжающие организации или отменить комиссии только для граждан, получающих пенсии и льготы.

Законопроект об отмене комиссий при оплате ЖКУ был внесен в Госдуму в феврале 2020 года и принят в первом чтении в апреле того же года. В марте 2020-го банки впервые выступили против принятия этого закона.

В ноябре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть проект в приоритетном порядке, чтобы принять его до конца года. В таком случае в 2024 году комиссии были бы отменены.

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