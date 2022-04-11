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Китайский Huawei удалил из своего магазина приложения банков под санкциями

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский Huawei удалил из своего магазина AppGallery приложения российских банков, попавших под санкции. Еще в марте представитель Huawei говорил, что компания оценит ситуацию с санкциями и примет решение, как дальше работать в России.

Китайский Huawei удалил из своего магазина приложения банков под санкциями

На пропажу из AppGallery приложений нескольких российских банков, против которых западные страны ввели санкции в ответ на военную операцию России на Украине, обратило внимание издание Rozetked.

Из магазина AppGallery удалили приложения «Промсвязьбанка», «ВТБ Онлайн» и «Открытия». В последнем призвали пользователей не удалять приложение, если оно уже установлено. В противном случае его можно загрузить на сайте банка, уточнили в «Открытии».

Стоить отметить, что приложение «Мультибонус» от ВТБ пока остается открытым для загрузки в AppGallery.

В конце марта App Store и Google Play удалили из своих магазинов приложения банков ВТБ, «Открытия», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» – все они попали под санкции США в отношении России.   

Представители китайской Huawei, которой принадлежит магазин приложений AppGallery, в марте рассказывали, что примут решение о дальнейшей работе в России в условиях западных санкций. The Washington Post сообщала, что у Huawei есть риск попасть под вторичные санкции США, если она не будет соблюдать введенные против России санкции.

Фото на обложке: Blue_c / Shutterstock

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