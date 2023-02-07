Четыре крупных банка за год выплатили свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка

Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и Совкомбанк в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд рублей в виде кешбэка. Все банки отметили рост размера выплат по сравнению с 2021 годом.
Больше всего клиентам выплатил «Тинькофф банк» — 65 млрд бонусов в виде рублей, на 70% больше, чем в 2021 году, сообщили «Ведомости».
Пользователи «Сберспасибо» получили в 2022 году 60 млрд бонусов — на 5% больше, чем годом ранее. В обеих организациях 1 бонус равен 1 рубулю.
В ВТБ за 2022 год клиентам начислили почти 20 млрд бонусов, предоставив выбор забрать их в качестве баллов или рублей. Клиенты купили товары на 15 млрд бонусов в каталоге «Мультибонус» и еще 5 млрд обменяли на рубли в соотношении 1 балл/85 копеек — около 4,25 млрд рублей. ВТБ запустил обновленную программу лояльности в мае, а конвертер бонусов – в октябре.
В Совкомбанке клиентам списали 3,3 млрд рублей. Это почти на 40% больше 2021 году.
С 18 апреля по 31 августа ЦБ ограничил эквайринговую комиссию банков на социально значимые товары и услуги планкой в 1%. До этого тарифы были на уровне 1,2–2,2%.
Например, из-за требования регулятора «Сбербанк» уменьшил размер баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях. В «Тинькофф» начисления на категории из списка регулятора упали в два раза.
Центробанк не стал продлевать ограничения, а банки начали возвращать прежние условия. После того как регулятор перестал регулировать комиссию, программы лояльности вернулись на прежние уровни, отмебили банки.
На объемы роста повлияла также оплата покупок через СПБ с помощью QR-кода. Первым в России эту опцию в декабре запустил «Альфа-банк». С января этого года в программе «МКБ бонус» тоже можно получать баллы при оплате покупок с помощью QR-кода, кнопки или ссылки.
Фото на обложке: oatawa /
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