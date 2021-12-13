Каким банкам больше всего доверяет малый бизнес — исследование

Компания «МойСклад» сравнила количество открытых расчетных счетов и составила рейтинг банков для малого бизнеса. С результатами исследования ознакомился RB.ru.
Опрос проводился среди 6 тыс. компаний и индивидуальных предприятий, где работают не более 100 сотрудников.
Самыми популярными среди представителей малого и среднего бизнеса оказались Сбербанк, «Точка», «Альфа-Банк» и «Тинькофф».
Молодые компании, которым менее двух лет, предпочитают открывать счета в «Точке» и «Альфа-банке», а «мастодонты» выбирают Сбербанк.
Рейтинг банков среди представителей малого бизнеса по общему числу открытых счетов возглавляет Сбербанк. На его долю приходится 24,7% открытых счетов. Второе место получил «Альфа-Банк», который совсем немного отстает от лидера — 19,1%. На третьем месте «Тинькофф» — 13,3%. Его догоняет банк «Точка» — 12,8%. Пятое и шестое место занимают «ВТБ» — 5,3% и «Модульбанк» — 3,9%.
Во время опроса аналитики уделили отдельное внимание тому, каким банкам отдают предпочтения предприниматели в 10 городах-миллионниках.
В Москве и Санкт-Петербурге лидер рейтинга — «Альфа-Банк», его выбирают 31,4% и 30% бизнесменов. На втором месте — Сбербанк 26,6% и 20,2% соответственно. А вот бронза в Москве у «Тинькофф» — 15,5%, тогда как в Санкт-Петербурге у «Точки» — 17,3%.
В Челябинске с большим отрывом лидирует банк «Точка» — 33,8%, второе место занимает Сбербанк, но у него только — 22,1%, третье место челябинцы отдали «Тинькофф» — 18,2%.
В Самаре самый популярный банк у малого бизнеса — «Альфа-Банк» — 32,1%, на втором месте — Сбербанк (25,9%), на третьем — «Тинькофф» (17%).
В Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону лидирует Сбербанк. А вот второе место в Новосибирске, Нижнем Новгороде и, Краснодаре занимает «Альфа-банк», в Екатеринбурге и Казани — «Точка», в Ростове-на-Дону — одинаковую долю имеют «Альфа-Банк» и «Тинькофф».
В заключительной части исследования специалисты выявили доли банков в зависимости от года регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Аналитики заметили, что Сбербанк теряет свои позиции, а «Точка» их наращивает, начиная с 2019 года.
«Альфа-Банк» стал лидером среди небольших предпринимателей в 2015 и 2017 годах.
Результаты этого рейтинга показывают, что юридические лица, открывшие счета в 2020 году, отдают предпочтение банку «Точка», его доля составляет 23,2%, тогда как у «Сбербанка» — 21,3%, у «Альфа-Банка» — 19,3%.
Высокая доля у «Тинькофф» в 2020 году — 15,8%. В 2017 году «Тинькофф» продемонстрировал резкий рост, его доля составляла — 19,5%, сейчас она немного снижается, но остается стабильно высокой.
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Фото на обложке: Syda Productions /
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