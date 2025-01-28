Банкам разрешат ограничить пополнение виртуальных карт, выпущенных менее двух дней назад

Российские банки смогут ограничивать пополнение виртуальных карт, которые были выпущены менее двух дней назад, в целях борьбы с мошенничеством. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие участники отечественного финансового рынка.

Реализацией сервиса, который даст банкам такой функционал, занимается Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). Его запуск запланирован на весну, использование для кредитных организаций будет опциональным.

Сервис разрабатывают на фоне случаев обмана россиян при помощи мошеннической схемы с токенизированными (виртуальными) картами, пишут «Известия». Злоумышленники убеждают жертву добавить в свой электронный кошелек на телефоне виртуальную карту, а затем зачислить на нее деньги «ради их спасения».

В НСПК полагают, что двухдневный период охлаждения позволит клиенту «прийти в себя и выйти из-под воздействия злоумышленников».

К сервису НСПК планируют присоединиться «Промсвязьбанк» (он уже работает над его внедрением), «ОТП Банк» и госкорпорация «Дом.РФ». Рассмотрят возможность внедрения сервиса «Новикомбанк», «Почта Банк» и «ББР Банк».

В середине января российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. сообщил, что за последние два месяца мошенники украли у россиян свыше 40 млн рублей с помощью легального приложения NFCGate. По данным специалистов, сервис способен перехватывать и передавать данные банковских карт злоумышленникам через NFC-модуль в смартфоне.