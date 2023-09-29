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Переписки пользователей с чат-ботом Bard оказались доступны в поисковике Google

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В сети обсуждают инцидент с чат-ботом компании Google, SEO-консультант Гаган Готра обратил внимание, что поисковик компании выдает ссылки на переписки пользователей с Bard.

Переписки пользователей с чат-ботом Bard оказались доступны в поисковике Google

Американская корпорация официально представила чат-бота с искусственным интеллектом Bard в феврале 2023 года. В июле Google обновила политику конфиденциальности, в которой указала, что вся информация на всех сайтах, которые индексируются поисковой системой Google, будет использована для обучения Bard.

Как указал исследователь Готра, некоторые запросы пользователей к чат-боту оказались в открытом доступе. Оказалось, что если ввести в строку запрос «site:bard.google.com/share», можно получить некоторые запросы людей, общавшихся с чат-ботом. Помимо поисковика Google доступ к беседам с Bard выдавал «Яндекс» и Bing.

Хотя данные пользователях не указывались, однако в самих запросах могла содержаться конфиденциальная информация, предупредил Готра.

Специалист DeepMind AI (британско-американская «дочка» Google) Питер Лю ответил на замечание Горта, указав, что в поисковой выдаче появились ссылки только на те чаты, в которых пользователь активировал опцию «Поделиться». Этот функционал позволяет показать результаты своего разговора с ботом третьим лицам.

Но пользователи в комментариях раскритиковали такой подход и заявили, что не хотят, чтобы сведения об общении с чат-ботом были доступны всем в интернете.

После этого компания закрыла доступ к этой поисковой выдаче. Как указал представитель Google по связям с общественностью, компания работает над закрытием индексации чатов с Bard поисковиком.

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Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock

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