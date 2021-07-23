«Кирпичи» снова в моде: Россияне стали скупать кнопочные мобильники

В России в январе-июне выросли на 7% продажи кнопочных мобильных телефонов в сравнении с прошлым годом. Это связано с пандемией и переходом пожилых со стационарных на кнопочные мобильники, объяснили аналитики «М.Видео-Эльдорадо» RB.

С января россияне приобрели более 3 млн устройств на 4,5 млрд руб. В сети за тот же период спрос увеличился на 55% в количественном выражении и 60% в денежном.

В пятерке наиболее популярных производителей оказались Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ-mobille. Средняя стоимость на российском рынке кнопочного телефона составила 1,5 тысячи руб.

В компании объяснили выросшую популярность тем, что пожилые граждане переходят со стационарных телефонов на мобильные и выбирают для этого кнопочные устройства. Их востребованность также выросла в пандемию, когда сотрудники на удаленке используют устаревшие мобильники как недорогое дополнительное средство связи.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Elizaveta Skobelkina / Shutterstock