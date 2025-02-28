Barilla повысит цены на макароны в России на 15-30%

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla уведомил российских ритейлеров о повышении цен на свою продукцию на 15-30% с 1 марта, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо компании. Его получение подтвердили источники газеты в двух торговых сетях.

По данным издания, подорожание затронет 26 наименований, для 24 из них рост составит 15-30%, а для двух позиций изменение будет незначительным. Наиболее ощутимо подорожают макаронные изделия без глютена (спагетти, фузилли и пенне ригате) — на 30%, а также лазанья, феттучини, тальятелле и фарфалле — на 20%. Соусы Barilla станут дороже на 15%.

По словам одного из источников, пока рост цен коснется только импортной продукции, которая формирует 20% российского ассортимента Barilla.

Причины подорожания. Согласно письму, в компании повышение цен связывают с ослаблением рубля и увеличением на 10% таможенных пошлин. Со 2 февраля 2025 года ставка для макаронных изделий из «недружественных» стран составляет 25% от таможенной стоимости, но не менее €0,46–0,93 за 1 кг (в зависимости от вида продукции).

Сделано в России. Российские производители макаронных изделий также сталкиваются с ростом себестоимости из-за подорожания сырья. По словам зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, оптовая стоимость муки высшего сорта выросла почти на 16% за год, достигнув 26,2 тыс. рублей за тонну. Это связано с увеличением цен на пшеницу третьего класса, которая подорожала на 35,3%, до 18 тыс. рублей за тонну.

Сейчас Barilla занимает около 10% российского рынка макаронных изделий. Согласно данным Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «Барилла Рус» составила 13 млрд рублей, чистая прибыль — 1,4 млрд рублей, что на 11% и 14% больше, чем в 2022 году.

Фото на обложке: Framarzo / Shutterstock / FOTODOM