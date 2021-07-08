Baring Vostok станет совладельцем 12 Storeez

Инвестиционная компания Baring Vostok покупает 12% бренда женской одежды 12 Storeez у одной из совладелец марки Марины Голомаздиной. Средства марка может направить на расширение ассортимента, привлечение мужской аудитории и для выхода на европейский рынок.

Информацию о покупке «Коммерсанту» подтвердил представитель компании Baring Vostok. Согласно ЕГРЮЛ, Голомаздиной принадлежат 30,83% ООО «12 историй», остальное у Ивана и Ирины Хохловых. Иван Хохлов также подтвердил газете факт сделки. Он назвал ее «важным шагом, направленным на институционализацию бизнеса».

Исполнительный директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценил стоимость 12 Storeez, исходя из ее финансовых показателей, примерно в 2,7 млрд рублей. Таким образом, 12% могли обойтись Baring Vostok в 330 млн рублей.

Бренд основан в 2014 году в Екатеринбурге. Компания управляет 29 магазинами в 11 городах России. Специализируется на fast-fashion — выпуске новых коллекций каждый месяц.

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Фото: Creative Lab/Shutterstock