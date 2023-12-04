СМИ узнали о проблемах при реорганизации Baring Vostok

Инвестиционный фонд Baring Vostok , который рассчитывал до конца текущего года разделить активы на российские и иностранные, не успеет завершить процессы в указанные сроки. Причина задержки — проблема с долей маркетплейса Ozon. Об этом сообщает издание The Bell (признано в РФ иностранным агентом).

Baring Vostok объявила о реорганизации бизнеса в конце прошлого года. Предполагалось, что ориентированная на Россию часть компании получит доли в 12 компаниях, в том числе в Ozon, «Вкусвилл» и Skyeng.

Активы должны были перейти российскому менеджменту, процесс планировали завершить к концу года. В результате раздела появится две независимые структуры — «Восток Инвестиции» и международный фонд Baring Private Equity.

однако, по данным издания, в ситуация вмешалась администрация президента.

Из-за большого числа компаний, участвующих в разделе, согласовать детали такой сделки правкомиссии было изначально непросто, утверждают авторы публикации. Основной проблемой стала доля Baring в Ozon, которая в сумме составляет около 28%. Еще одним важным акционером маркетплейса является АФК «Система».

По словам источников издания, администрация президента не хочет отдавать актив местным менеджерам фонда, поскольку на него есть более подходящие, с точки зрения администрации, претенденты.

В частности, собеседники издания называют экс-главу «Мегафона» и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина. Однако источник, близкий к бизнесмену, не подтверждает интерес к активу.

Кроме того, высокопоставленный чиновник допускает, что некоторым активам, участвующим в разделе, может грозить даже национализация.

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