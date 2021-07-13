Baring Vostok стал совладельцем сервиса по бронированию туров Level.Travel

Фонд Baring Vostok инвестировал $6 млн (446,6 млн руб.) в сервис по поиску и бронированию туров Level.Travel. Средства компания планирует направить на собственную систему динамического пакетирования.

Взамен инвестфонд получил миноритарную долю в компании. Другие детали партнеры не раскрыли, сообщил «Коммерсантъ».

Baring Vostok могло отойти взамен до 25% компании. Для дальнейшего развития компании может потребоваться лицензия туроператора, отмечают эксперты.

Level.Travel существует с 2011 года и специализируется на поиске и бронировании организованных туров. Ее основатели Дмитрий Малютин, Эллин Толстов, Павел Глушенков и Евгений Гинзбург сейчас сохраняют за собой основную долю в бизнесе. Доля есть и у фонда Guard Capital, вложившегося в этот бизнес в 2016 году.

Оборот Level.Travel, по собственным данным, в 2019 году составил 6 млрд рублей, в кризисном для туристического рынка 2020 году — 2 млрд рублей. Свою аудиторию сервис оценивает в 400 тысяч туристов — это гости, покупавшие туры на платформе несколько раз.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Kamil Macniak/Shutterstock