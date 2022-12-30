Baring Vostok разделит бизнес на российский и международный

Инвестиционная компания Baring Vostok сообщила о начале реорганизации бизнеса. В его результате будут созданы две независимые компании – международный фонд Baring Private Equity и российский холдинг «Восток Инвестиции».
Реорганизация бизнеса Baring Vostok разделит управляемые фондом международные и российские активы на две компании, сообщил представитель Baring Vostok.
Под управление холдинга «Восток Инвестиции» перейдут компании, для которых Россия является основной страной деятельности, такие как Ozon, SkyEng, Familia и другие.
Фонды Baring Private Equity будет владеть инвестициями в международных компаниях Blablacar, Koleza.kz, Kaspi.kz и других.
Компании будут развиваться независимо друг от друга. «Восток Инвестиции» продолжит инвестировать в том числе в текущие проекты, которые работают в убыток, так и в новые. Председателем совета директоров холдинга стала Елена Ивашенцева, ранее занимавшая должность старшего партнера Baring Vostok.
«Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них», – отметила Елена Ивашенцева.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви продолжит работу в фондах Baring Private Equity.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию компании из публичной в частную
- 2 Россияне в третьем квартале вывели за рубеж рекордную сумму
- 3 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
- 4 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
- 5 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022