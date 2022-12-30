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Baring Vostok разделит бизнес на российский и международный

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Инвестиционная компания Baring Vostok сообщила о начале реорганизации бизнеса. В его результате будут созданы две независимые компании – международный фонд Baring Private Equity и российский холдинг «Восток Инвестиции».

Baring Vostok разделит бизнес на российский и международный

Реорганизация бизнеса Baring Vostok разделит управляемые фондом международные и российские активы на две компании, сообщил представитель Baring Vostok.

Под управление холдинга «Восток Инвестиции» перейдут компании, для которых Россия является основной страной деятельности, такие как Ozon, SkyEng, Familia и другие.

Фонды Baring Private Equity будет владеть инвестициями в международных компаниях Blablacar, Koleza.kz, Kaspi.kz и других.

Компании будут развиваться независимо друг от друга. «Восток Инвестиции» продолжит инвестировать в том числе в текущие проекты, которые работают в убыток, так и в новые. Председателем совета директоров холдинга стала Елена Ивашенцева, ранее занимавшая должность старшего партнера Baring Vostok.

«Российский рынок отличает большое число талантливых предпринимателей, и мы будем рады стать надежными партнерами для них», – отметила Елена Ивашенцева. 

Основатель Baring Vostok Майкл Калви продолжит работу в фондах Baring Private Equity.

Фото на обложке: cultureru

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