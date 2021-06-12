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В Барселоне начал работу роботизированный продавец sim-карт от российских разработчиков

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Российская компания «Промобот» и испанский телекоммуникационный холдинг OliveNet создали робота по продаже sim-карт. Он уже приступил к работе в Барселоне.

В Барселоне начал работу роботизированный продавец sim-карт от российских разработчиков

Планируется закупка 10 таких роботов, если проект будет успешным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании «Промобот» Олега Кивокурцева.

«Робот объединяет в себе две технологии: автоматизированную выдачу sim-карт и быструю регистрацию абонента через приложение. Он поможет на всех этапах: объяснит, как скачать приложение и зарегистрироваться, а также поддержит разговор на любую тему, используя диалоговую систему и лингвистическую базу на испанском и английском языках», — рассказал собеседник агентства.

Робот выдает sim-карты местных операторов, при этом используя технологию удаленной самоидентификации. Для этого в аппарат встроили возможности интеграции с различными системами и сторонними приложениями. Сумма контракта на первом этапе составила €50 тысяч.

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Фото: fortton / Shutterstock

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