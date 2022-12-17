Башенным бизнесом МТС будет управлять экс-глава «дочки» «МегаФона»

Телеком-гигант из тройки лидирующих российских операторов — компания МТС — к концу года вывела башенный бизнес в отдельную структуру.
Генеральным директором ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК) назначен бывший руководитель «Первой башенной компании» (башенного бизнеса «МегаФона») Александр Теремецкий, сообщает ТАСС.
Соответствующая запись в реорганизации внесена в ЕГРЮЛ 16 декабря. Заявленный уставный капитал «БИК» — 25 млн рублей.
Пресс-служба МТС подтверждает данные об изменениях в компании и завершении вывода «башен» в отельное юридическое лицо.
Впервые о пересмотре стратегии развития башенного бизнеса и возможном выделении его в отдельную структуру в МТС заговорили в конце 2021 года.
В начале 2022 года речь шла о том, что все процедуры будут завершены в марте, но затем в СМИ появилась информация о том, что МТС рассматривает вариант продажи этого направления.
«Коммерсант» в апреле писал о том, что представители оператора «продолжают рассматривать различные сценарии, видят интерес к активу и общаются с потенциальными инвесторами».
На сегодня у компании 23 тыс. башен, которые оцениваются примерно в 100 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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