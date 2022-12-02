Российский производитель Baskin Robbins зарегистрирует новый бренд BRandICE

Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед») недавно подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICЕ. Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins.

Работающие по франшизе кафе меняют вывески. БРПИ может снизить себестоимость за счет экономии на роялти, но, вероятно, будет вынуждена изменить рецептуру, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье, уведомление о смене бренда он получил примерно месяц назад. С 1 декабря его обязали снять вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands не стали комментировать смену названия.

Адрес сайта компании уже изменился, в оформление используется новый бренд, под ним же представлено мороженое и десерты в каталоге.

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