Инвестиционный директор РВК Алексей Басов покинет должность

Инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов покинет должность. По его словам, с тех пор как РФПИ взял под управление РВК, «скорости и плотности событий не хватало». В РВК Басов работает с 2017 года.

О решении покинуть должность заместителя генерального директора РВК Алексей Басов сообщил на своей странице в Facebook.

«С ноября 2020, когда РФПИ в рамках реформы институтов развития взял под управление РВК, мы совместно трудились над переосмыслением и новым этапом эволюции главного фонда фондов страны. [...] Но скорости и плотности событий, честно говоря, не хватало. [...] Я понял, что пришла пора отойти от операционного управления инвестиционным бизнесом РВК», – написал Басов.

В РВК Алексей Басов работает с 2017 года. За это время, по словам Басова, удалось полностью реформировать инвестиционную стратегию РВК, создать новые частные и корпоративные фонды, довести объем управляемого капитала до $1 млрд, закрыть более 100 сделок, увеличить стоимость портфеля в полтора раза, и впервые с момента основания РВК в 2006 году достичь положительного возврата на капитал.

«И главное, удалось собрать и настроить команду, блистательно справляющуюся с непростыми вызовами государственного венчура», – добавил Басов.

Басов предложил создать в РВК должность советника по инвестиционным вопросам, которую он мог бы занять. В ней, говорит Басов, он сможет помогать в работе с портфелем фондов, имея при это достаточное количество свободного времени для занятия собственными проектами.

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Фото: Алексей Басов / Facebook.com