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British American Tobacco объявила о продаже российского бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский производитель табачных изделий British American Tobacco объявил о продаже российского бизнеса. Его новым владельцем станет местный менеджмент. После завершения сделки BAT в России изменит название на ITMS Group.

British American Tobacco объявила о продаже российского бизнеса

British American Tobacco заключила соглашение о продаже бизнеса в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новым владельцем бизнеса BAT в России станет консорциум управленцев «БАТ Россия». Сумма сделки не раскрывается, ее закрытие ожидается в конце октября. По завершению сделки British American Tobacco в России сменит название на ITMS Group.

В рамках соглашения компания обязалась не менять действующие условия найма сотрудников в течение двух лет.

BAT прекратила инвестировать в российский бизнес в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила производство в России. У BAT есть фабрика по производству табачных изделий в Петербурге.

По итогам 2021 года на Россию и Белоруссию пришлось 3,1% глобальной выручки British American Tobacco.

Фото на обложке: Dutchmen Photography / Shutterstock

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