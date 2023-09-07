British American Tobacco объявила о продаже российского бизнеса

Британский производитель табачных изделий British American Tobacco объявил о продаже российского бизнеса. Его новым владельцем станет местный менеджмент. После завершения сделки BAT в России изменит название на ITMS Group.
British American Tobacco заключила соглашение о продаже бизнеса в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новым владельцем бизнеса BAT в России станет консорциум управленцев «БАТ Россия». Сумма сделки не раскрывается, ее закрытие ожидается в конце октября. По завершению сделки British American Tobacco в России сменит название на ITMS Group.
В рамках соглашения компания обязалась не менять действующие условия найма сотрудников в течение двух лет.
BAT прекратила инвестировать в российский бизнес в марте 2022 года. Тогда же компания прекратила производство в России. У BAT есть фабрика по производству табачных изделий в Петербурге.
По итогам 2021 года на Россию и Белоруссию пришлось 3,1% глобальной выручки British American Tobacco.
Фото на обложке: Dutchmen Photography /
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