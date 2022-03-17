Красноярская сеть кофеен «Батончик» объявила о закрытии

В Красноярске закрываются все точки сети кофеен «Батончик». Сотрудники объявили об этом в Instagram. Последний день работы — 20 марта.
Сеть закрывается из-за роста цен на кофе на 30-50 % и стаканчиков — на 70%. В заявлении компании говорится, что они уже не могут быть «Батончиком» и теряют основную свою миссию.
Кофейни «Батончик» запустили весной два года назад. Формат предполагал доступные цены и минимум сервиса. В Красноярске было пять точек.
Цены на кофе в России выросли еще летом на 10-12%. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии. После начала спецоперации на Украине Coca-Cola предупредила о росте цен на кофе на 30%. На повышение цен могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики и отказ компании от вложений в скидки.
Российские производители стали уменьшать размеры упаковок товаров, чтобы сохранить их стоимость в условиях роста собственных издержек. Макаронные изделия, шоколад, пиво, йогурты, печенья, корма для животных и другие товары уже подверглись оптимизации. Вес сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий в упаковке уменьшили на 5-10 гр, объем пива — до 0,43 литра в банке.
Фото на обложке: «Батончик»
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