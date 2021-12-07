Cтартап экс-замминистра связи России построит в США завод по производству аккумуляторов за $11,5 млн

Завод будет поставлять аккумуляторы для электробусов и фургонов, произведенных на микрозаводах компании в Рок-Хилле и Шарлотте, сообщил TechCrunch.

Arrival осознает реальность задержек в цепочке поставок и нехватки материалов и работает над тем, чтобы максимально интегрировать процесс по вертикали. Чтобы лучше контролировать поставки, было принято решение о самостоятельном производстве аккумуляторов.

В течение следующих нескольких месяцев Arrival будет переоборудовать существующий склад. Начать производство планируется в третьем квартале 2022 года. Поставщиком химии для батарей Arrival является LG. Производственная мощность составит до 350 тыс. аккумуляторов в год, которые могут использоваться на различных коммерческих автомобилях самой Arrival, а также могут быть адаптированы в соответствии с конкретными требованиями заказчика.

Всякий раз, когда Arrival начнет расширять свои микрофабрики, она также будет масштабировать заводы по сборке аккумуляторов рядом с ними. Такой подход в компании назвали противоположным gigafactory компании Tesla.

Аккумуляторные модули будут иметь возможности самодиагностики, поэтому, если с одним из них возникнет проблема, можно будет заменить сам модуль, а не весь комплект аккумуляторов в автомобиле. Если программное обеспечение обнаружит сбой, оно отправит информацию в облако для технических специалистов Arrival для диагностики.

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