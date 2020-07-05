Баянист и кузнец с тягой к творческой работе: самые необычные вакансии лета

Самые необычные вакансии лета:

Баянист в пансионат для пожилых людей в Москве. Занятость частичная: 2-3 дня в неделю по четыре часа. Кандидат должен тепло относиться к пожилым людям. В репертуаре баяниста должны быть частушки, а также советские и народные песни. Еще у музыканта должен быть свой инструмент — аккордеон или баян. Зарплата: до 12 тысяч рублей в месяц.

Ручница (швея) на трикотажную фабрику на полную или частичную занятость. Желательно, чтобы у соискателя был опыт работы на похожем производстве. Специалисту предстоит заниматься стяжкой макушек у шапок, а также проверкой трикотажных купонов на предмет брака, отпаркой моделей, фасовкой и упаковкой. Зарплата — 30-35 тысяч рублей в месяц.

Грумер — специалист по уходу за внешним видом животных. У соискателя должен быть опыт работы от года. Работа с гибким графиком, доход зависит от количества выполненных заказов и может достигать 60 тысяч рублей в месяц.

Кузнец с тягой к творческой работе на подмосковную фабрику по производству художественных кованых изделий. Соискатель должен иметь опыт изготовления подобных изделий от трех лет, а также уметь работать на молоте. Зарплата: от 70 тысяч в месяц в зависимости от квалификации.

Повар-блинопек в сеть ресторанов традиционной русской кухни. Вакансия доступна для соискателей из любого региона России, готовых работать вахтовым методом в Москве. Работодатель предоставляет бесплатное обучение и проживание. Кроме того, соискатель может самостоятельно выбрать длительность вахты — от 30 до 90 дней. Зарплата — от 76 тысяч рублей в месяц.

Печник в строительно-монтажную компанию. Опыт работы — от пяти лет. Специалисту предстоит заниматься кладкой каминов, печей и барбекю. Зарплата — от 100 тысяч рублей в месяц,заработок зависит от количества выполненных заказов.