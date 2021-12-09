Собрана самая полная база proptech-решений на российском рынке: 450+ сервисов для жилой недвижимости

DigitalDeveloper и Profitbase собрали самую большую базу решений для цифровизации девелопмента в секторе жилой недвижимости и классифицировали их в соответствии с жизненным циклом объектов. Решения представлены в виде карты и интерактивного каталога — всего собрано более 500 решений.

В каталоге решения не только для жилой, но и для коммерческой, складской, промышленной недвижимости. Каталог постоянно дополняется новыми продуктами. 456 решений распределены по категориям:

«Предпроектная стадия» — 14 решений;

«Проектирование» — 38 решений;

«Строительство» — 157 решений;

«Реализация» — 103 решения;

«Эксплуатация» — 142 решения;

«Снос» — 2 решения.

Внутри каждого блока есть дополнительное распределение по назначению и выполняемой функции.

Разработать карту помогала группа экспертов:

Сергей Должников, председатель экспертного совета по BIM при РГУД, генеральный директор компании «Эксинко»;

Михаил Косарев, руководитель центра компетенций по ТИМ «Дом.рф»;

Андрей Тян, CEO Ametist Capital;

Илья Сотонин, основатель Doma.ai;

Оксана Дунина, co-founder Profitbase.

Карта поможет девелоперам посмотреть на весь рынок сверху и оценить его — это сэкономит время на анализ. Застройщики, у которых нет в структуре департаментов по цифровому развитию, часто и не имеют ресурсов на глобальное исследование по каждому типу решений — они вынуждены выбирать ПО из трех-четырех решений, которые увидели в рекламе. Карта поможет за несколько минут оценить объем предложений на рынке.

Сейчас команда Profitbase совместно с компанией «ЕРЗ» разрабатывает глобальный рейтинг цифровизации российских девелоперов. В ходе сбора данных выяснится, какие решения используют девелоперы, — эти данные обогатят карту весом каждого решения в зависимости от его практической значимости и ценности для рынка.

Скачать карту с кликабельными ссылками можно здесь, а воспользоваться каталогом proptech-решений — по этой ссылке.