«Базальт СПО» анонсировала новую партнерскую программу в рамках конференции «Технологический суверенитет вместе»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», представляет обновленную партнерскую программу в рамках первой партнерской конференции «Технологический суверенитет вместе». Изменения в программе нацелены на создание комфортных условий для работы партнеров по продвижению, распространению и внедрению ОС семейства «Альт». В программе усовершенствованы преимущества для различных статусов партнеров.
«”Базальт СПО” создала и планомерно наращивает широкую и надежную партнерскую сеть, что позволяет максимально полно удовлетворить потребности рынка. Мы создаем фундамент для решений наших партнеров, тем самым даем заказчику возможность выбрать российское ПО, соответствующее специфике его ИТ-инфраструктуры, — отметил Сергей Трандин, генеральный директор “Базальт СПО”. — В 2022 году мы вывели ряд партнеров в статус стратегических, синхронизируя дорожные карты по разным направлениям деятельности на годы вперед. Первостепенная ценность для нас и то, что нас объединяет, — общее глубинное понимание технологического суверенитета».
В рамках обновленной двухуровневой партнерской программы компания-партнер может получить следующие статусы:
- «Дистрибьютор» — присваивается компании, имеющей компетенции по поставке продуктов «Базальт СПО» и их реализации конечным пользователям через свою партнерскую сеть (без прямых продаж конечному пользователю);
- «Облачный провайдер» — получает компания, предоставляющая конечным пользователям услугу аренды ИТ-оборудования и использования продуктов «Базальт СПО» в облачной среде;
- «Реселлер» и «Реселлер Мастер» — для партнеров, поставляющих ОС «Альт» напрямую конечному пользователю (в малых и больших объемах соответственно);
- «Системный интегратор» — предоставляется партнеру, имеющему компетенции по поставке ОС «Альт» напрямую конечному пользователю, их интеграции в ИТ-инфраструктуру заказчика, а также по созданию комплексных решений с использованием программных продуктов «Базальт СПО»;
- «ОЕМ-партнер» — присваивается производителю ИТ-оборудования, включающему установку ОС «Альт» в производственный цикл своих аппаратных изделий. Таким продуктом может быть созданный партнером программно-аппаратный комплекс (ПАК) или компьютер с предустановленной ОС «Альт». ОС является неотъемлемой составной частью таких продуктов, партнер распространяет их через свою партнерскую сеть;
- «Сервисный партнер» — получает компания, которая имеет в штате сертифицированных вендором специалистов, обладает опытом реализации масштабных проектов внедрения ОС «Альт», построения на их основе ИТ-инфраструктуры заказчика и предоставления услуг техподдержки во всех регионах страны.
«Базальт СПО» наделяет статусом «Стратегический партнер» те компании, которые синхронизируют дорожные карты сотрудничества с вендором по всем направлениям деятельности и заключают договор о комплексном сотрудничестве. Договор описывает совместные активности по всей цепочке продаж продуктов «Базальт СПО», наличие технических компетенций у специалистов партнера, совместные маркетинговые и PR-кампании и др.
Помимо коммерческого направления обновленная партнерская программа охватывает также технологический и образовательный сегменты рынка. Присваиваются статусы:
- «Технологический партнер» — для компании-разработчика программных продуктов или оборудования, которая обеспечивает совместимость своих изделий с ОС «Альт»;
- «Авторизованный учебный центр по продуктам "Базальт СПО"» — для государственной или коммерческой организации, специалисты которой прошли сертификацию «Базальт СПО» на право обучать ИТ-специалистов и пользователей работе с ОС «Альт». Обязательное условие — наличие у партнера государственной лицензии на ведение образовательной деятельности;
- «Сертифицированный преподаватель по продуктам "Базальт СПО"» — для независимых преподавателей, которые разрабатывают авторские курсы по ОС «Альт».
Каждый партнер получает доступ к партнерскому ресурсу на портале «Базальт СПО», где размещена вся необходимая для работы информация, а также выделенный канал технической поддержки. Также партнеры будут получать маркетинговую поддержку вендора, направленную на повышение узнаваемости бренда, продвижение и повышение продаж ОС «Альт».
Коммерческие и технические специалисты партнера регулярно проходят обучение по продуктам вендора. Обучение проводит «Базальт СПО» как на собственных ресурсах, а также авторизованные учебные центры и независимые преподаватели. По результатам обучения специалисты партнера выполняют тестовые задания и в случае успеха получают сертификат.
Фото на обложке: Joyseulay /
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ООО «Базальт СПО»
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