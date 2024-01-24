Мужчины чаще женщин стали пользоваться услугами красоты

За первые три недели нового года мужчины чаще женщин интересовались услугами красоты. Cамый значительный прирост мужской аудитории произошел в SPA-салонах — доля платежей выросла за год с 48% до 53%, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование «МТС-банка» и YouDo.com.
В целом с начала января спрос граждан «на красоту и здоровье» вырос на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего люди ищут косметологов, мастеров шугаринга, ногтевого сервиса. В исследовании также отмечается, что россияне стали активно искать специалистов по татуировкам и пирсингу.
С начала года услуги в сфере красоты и здоровья подорожали: больше всего средний чек за год вырос в фитнес-клубах — на 17%, до 2,4 тыс. рублей, SPA-салонах — на 16%, до 2,9 тыс. рублей. При этом средний чек на массаж подешевел на 26%, до 2,2 тыс. рублей.
Фото на обложке: Elena Nichizhenova /
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