Представители рынка прогнозируют рост цен на говядину к концу 2023 года

Говядина, подорожавшая с начала года почти на 6%, к новогодним праздникам вырастет в цене еще на 7-10%. По словам представителей отрасли, причин для снижения стоимости мяса в ближайшей перспективе пока нет.

«Сейчас мы пришли к тому, что производство говядины — единственная отрасль, которая так и не смогла закрыть или хотя бы сколько-нибудь серьезно сократить потребность в импорте», — рассказал в интервью «Парламентской газете» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

По словам эксперта, Россия импортирует 280-320 тысяч тонн говядины в год, что составляет 20% от общего объема производства. При этом отечественные производства занимают всего 18%, а остальное мясо — «по сути, отходы молочного сектора».

По данным Росстата, с начала года стоимость говядины выросла на 5,9%. Представители отрасли ожидает увеличение цены «на уровень инфляции, то есть на 7-10%». Как отмечает специалист, рост продолжится и в будущем.

Среди причин: особенности производства, сокращение поголовья крупного рогатого скота, рост издержек и перевернутое соотношение молочного и мясного производства.

«В России сейчас на одну мясную корову приходится шесть молочных, в то время как во всем остальном мире на одну молочную — от трех до пяти мясных», — добавил Костюк.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ согласился с тем, что говядина будет только дорожать, но подчеркнул, что темпы роста цен «нельзя назвать запредельными».

Шелищ напомнил, что свинина за аналогичный период подорожала на 14,4%, а стоимость куриного мяса — на 29,7%.

В то же время Минсельхоз сообщил, что не ожидает значительного повышения цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам. Пресс-служба министерства, как передает ТАСС, отмечает рост «хорошими темпами» производства крупного рогатого скота на убой в 2023 году.

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