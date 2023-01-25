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«Билайн» подал иск в суд к Банку России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец «Билайна» — «Вымплеком» — подал иск к Банку России. Оператор решил оспорить решение регулятора о выплатах по облигациям зарубежных компаний.

«Билайн» подал иск в суд к Банку России

Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 13 февраля, следует из данных картотеки арбитражных дел (КАД).

 Оператору отказали в обеспечительных мерах по его заявлению —  «Вымпелком» просил суд приостановить действие оспариваемого пункта разъяснений банка. Первыми на решения суда обратили внимание «Ведомости».

Представители оператора и ЦБ отказались от комментариев по разбирательству. Претензии «Билайна» к ЦБ юристы связывают с евробондами владельца оператора — нидерландского холдинга Veon.

Фото на обложке: Olga Zinovskaya / Shutterstock

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