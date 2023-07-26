«Билайн» 1 августа повысит цены в роуминге для корпоративных клиентов

Оператор «Билайн» повысит цены на звонки и интернет для своих корпоративных клиентов в роуминге в некоторых странах, говорится на сайте компании. Тарифы подорожают в 1,5 раза, а интернет сверх пакета станет дороже в четыре раза.

На заявление компании обратил внимание «Ъ». В самом «Билайне» сказали изданию, что повышение цен коснется не более 1% клиентов.

Тарифы увеличат с 1 августа, повышение затронет пользователей в международном роуминге — юрилиц и индивидуальных предпринимателей.

В наиболее популярных странах (Грузия, Казахстан, Аргентина, Армения, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ и другие) стоимость минуты входящего и исходящего звонков вырастет с 45 рублей до 70 рублей.

Интернет сверх пакета будет стоить 25 рублей за 1 Мб. Сейчас после исчерпания пакета 1 Мб стоит 6 рублей.

Как пояснили «Коммерсанту» в «Вымпелкоме» (владеет брендом «Билайн»), подорожание связано с необходимостью привести цены к среднерыночным показателям. В моменте в роуминге находятся менее 1% от всех корпоративных клиентов оператора с постоплатными тарифами, добавляют в компании.

Издание ссылается на отчетность «Вымпелкома» за I квартал, которая свидетельствует о снижении числа абонентов оператора год к году на 9,2% — до 44 млн человек.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, с точностью определить число корпоративных клиентов в общей базе сим-карт не представляется возможным.

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