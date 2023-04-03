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В России создадут реестр производителей пивных напитков

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России появится реестр производителей пива, сидра, медовухи и пуаре. К 1 сентября в него автоматически внесут предприятия с оборудованием мощностью до 300 тыс. декалитров в год без счетчиков объема выпуска.

В России создадут реестр производителей пивных напитков

Закон о создании реестра подписал глава РФ Владимир Путин. Согласно документу, производства с мощностью свыше 300 тыс. декалитров в год также подлежат включению в перечень, если на них установлены измерительные приборы. Для производителей с мощностью до 100 тыс. декалитров внесение в перечень пройдет по упрощенной схеме.

Также с 1 сентября 2024 года начнут действовать новые правила, максимальная мощность для производства пива, при котором необязательно устанавливать счетчики, снижается до 100 тыс. декалитров.

В документе также сказано, что с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года специальные комиссии будут проверять, соответствует ли производитель из реестра (который внесен туда автоматически) новым требованиям.

Согласно закону, с 1 октября 2023 года для пивных напитков в полимерной упаковке или стеклотаре вводится обязательная маркировка.

Фото на обложке: Unsplash

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