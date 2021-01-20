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Основатель Begin Capital создал фонд для AI-стартапов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Алексей Менн объявил о запуске нового фонда Begin Capital AI с целевым чеком $100-250 тысяч. Интерес для него будут представлять стартапы ранних стадий в области искусственного интеллекта. Об этом инвестор сообщил на своей странице в Facebook.

Основатель Begin Capital создал фонд для AI-стартапов

«AI — это катализатор, который может ускорить развитие большинства отраслей экономики. Мы верим, что у компаний, которые будут эффективно использовать решения связанные с искусственным интеллектом, будет огромное преимущество над конкурентами», — объяснил идею Begin Capital AI Алексей Менн.

Фонд ориентирован на европейский рынок, инвестиции будут происходить на стадии Seed и Series A.

«Мы по-прежнему не ищем спекулятивные сделки, нам интересно помочь талантливым предпринимателям построить глобальные компании, из которых не захочется выходить», — добавил Менн.

Инвестор заверил, что деятельность первого фонда, запущенного весной 2019 года, останется активной. В этом году Begin Capital планирует закрыть 5-7 новых сделок с целевым чеком $1 млн.

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Фото: HelloRF Zcool / Shutterstock

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