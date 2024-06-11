Begin Capital Алексея Менна инвестировал в поставщика облачных услуг Codesphere

Begin Capital Алексея Менна, Creandum , LEA Partners, 42CAP и 468 инвестировали $18 млн в поставщика облачных услуг Codesphere. Деньги пойдут на расширение перечня услуг, сообщила компания.

Codesphere основали в 2020 году Элиас Шнайдер, Йонас Ципприк и Роман Фролов. Компания запустила платформу для упрощения и рационализации разработки, развертывания и масштабирования приложений.

Комплексная платформа Codesphere также предоставляет многофункциональный онлайн-редактор кода, в котором разработчики смогут создавать, тестировать и запускать свои приложения на одной вкладке браузера.

«Наша цель — играть в лиге Microsoft, AWS и Google», — заявил гендиректор компании Элиас Шнайдер.

Codesphere сотрудничает Государственным банком Баден-Вюртемберга (L-bank), Tel io, Arkane, Gigabyte/Arkane и Eurotours и другими.

Фото на обложке: Codesphere