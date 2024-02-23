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Фонд Алексея Менна Begin Capital инвестировал в германский DeepTech-стартап SimplyBlock

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Германский DeepTech-стартап SimplyBlock привлек €2,5 млн ($2,75 млн) в посевном раунде от 42CAP, Antler и Begin Capital Алексея Менна, говорится в сообщении Antler. За два года существования компания получила $3,3 млн.

Фонд Алексея Менна Begin Capital инвестировал в германский DeepTech-стартап SimplyBlock

SimplyBlock основали в 2022 году в Берлине Майкл Шмидт и Роб Панкоу. Стартап специализируется на разработке ПО для облачных хранилищ данных. Цель компании — помочь бизнесу максимизировать эффективность хранения своих данных на фоне критических рабочих нагрузок.

По собственным данным, технология компании предлагает до 50 раз улучшенное соотношение затрат и прозводительности по сравнению с существующими решениями. 

В  SimplyBlock уверены, что их разработка в будущем позволит значительно сократить объем энергопотребления, необходимого для работы облачного хранилища.

  •  Begin Capital основан в 2019 году и базируется в Лондоне. Венчурный фонд поддерживает европейские технологические компании, участвует в раундах Seed и Series A, инвестируя от $100 тыс. до $3 млн.

Фото на обложке: SimplyBlock / In

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