ООН признала деревню под Тулой с населением 58 человек одним из лучших в мире туристических мест

ООН признала деревню Бёхово в Тульской области с населением 58 человек одним из лучших туристических мест в мире. Новость о победе российской деревни в международном конкурсе пришла из Мадрида, где проходит генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН.
О победе деревни Бёхово в конкурсе ООН пишет ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову. Она находится в Мадриде и участвует в генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
Деревня Бёхово в Тульской области стала одним из победителей конкурса лучших туристических деревень ООН, в котором принимали участие деревни из 75 стран.
«Критерии оценки – деревни, которые лучше всего сохранили свою аутентичность, народно-художественные промыслы, самобытность, но при этом максимально адаптированы под запросы современных туристов», – цитирует агентство главу Ростуризма.
Бёхово расположена на берегу реки Оки. Население деревни, по данным из открытых источников на 2010 год, составляет 58 человек. В Бёхово есть одна автобусная остановка, кладбище, детский лагерь отдыха, стела героям ВОВ, небольшой пляж и церковь Живоначальной Троицы, которая является главной достопримечательностью деревни.
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