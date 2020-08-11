В Белоруссии после выборов почти полностью отключили интернет

Почти все белорусские сайты перестали работать около 21:00 — через час после окончания голосования. Тогда же было объявлено, что Александр Лукашенко выигрывает выборы с результатом около 80%. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что в указанное время удалось открыть только два сайта на домене .by — официальный сайт президента Белоруссии и сайт КГБ с некоторыми сбоями. Многие другие сайты страны, даже с включенным VPN, не работали. Не функционировал и специальный сайт ЦИК страны, посвященный выборам-2020.

В 21:48 бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников написал в Telegram, что в Белоруссии «почти целиком» выключали интернет.

На момент написания новости многие белорусские сайты продолжают не работать. Например, не открылись сайт ЦИК страны, новостной ресурс tut.by, веб-портал официального информагентства «Белта», веб-сайт исследовательской группы Business Forecast.

Перебои с интернетом начались в Белоруссии сегодня утром. Отмечались перебои в работе сети сразу у нескольких операторов мобильного и проводного интернета. Также были проблемы с доступом к новостным сайтам, YouTube и Telegram.

Представители власти объясняли ситуацию DDOS-атаками на белорусских провайдеров и ростом входящего трафика из-за рубежа. До этого ЦИК Белоруссии предупредил, что «в случае прямой угрозы безопасности страны» возможно отключение интернета.

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