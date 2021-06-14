60% стартапов из Беларуси отказались рассматривать страну как важный рынок

Большинство белорусских стартапов предпочитают регистрировать штаб-квартиру за границей или как минимум иметь зарубежный филиал или представительство. 60% стартапов не рассматривают страну как важный рынок, говорится в докладе, посвященному экосистеме белорусских стартапов в 2020 году, который подготовили независимая консалтинговая компания CIVITTA и инвестиционный фонд Bulba Ventures.

Большинство компаний имеют белорусских учредителей и местные команды, однако 69% не готовы позиционировать себя как белорусские компании. Это приводит к изменению восприятия бизнеса в стране, говорится в докладе.

«Экосистема белорусских стартапов стала еще более децентрализована. Для людей более характерна принадлежность к ней, чем к географическому положению. (...) К сожалению, в 2020 году Беларусь резко потеряла инновационную привлекательность. Но я до сих пор надеюсь, что эта привлекательность со временем восстановится», — написал один из авторов доклада, основатель Bulba Ventures Андрей Авсиевич.

В 2020 году ключевыми вызовами для стартапов в стране оказались пандемия коронавируса и политическая турбулентность, говорится в докладе.

«Политический кризис 2020 года в Беларуси затронул все сферы экономики и общества — индустрия стартапов не стала исключением. 11 из 12 стартапов утверждают, что политическая напряженность пагубно сказывается на инновационной экосистеме в стране. 3 из 4 стартапов заявили, что кризис повлиял на деятельность собственного бизнеса», — говорится в докладе.

Самым распространенным косвенным следствием кризиса для бизнеса оказалось снижение мотивации и продуктивность персонала — об этом сообщили 74% опрошенных. 50% респондентов сообщили, что планируют полный или частичный переезд или уже его совершили. 37% столкнулись с арестами сотрудников. 20% сообщили о снижении выручки. 16% испытали государственное давление на учредителей

Среди основных проблем экосистемы стартапов были названы: проблемы с привлечением финансирования (78%), низкий интерес правительства к развитию экосистемы (73%), недостаточный уровень взаимодействия между бизнесом и правительством (73%), законодательные ограничения или регулирование (61%).

К концу 2020 года среди заметных проектов в экосистеме было выделено 339 стартапов. По сравнению с 2019 годом прирост составил 29%. За 2020 год было создано 52 стартапа, 22 были закрыты.

В 2020 году было совершено 26 заметных инвестиционных сделок по сравнению с 42 сделками в 2019 году. Авторы исследования отмечают, что в условиях политического и экономического кризиса бизнес-ангелы и стартапы могут не желать раскрывать информацию о закрытых сделках.

Доклад создан на основе анализа публичной информации, а также инсайтов от белорусских стартапов, заинтересованных сторон и участников экосистемы, в том числе с помощью опроса.

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