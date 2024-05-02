BelkaCar планирует удвоить свой автопарк до конца года

Сервис каршеринга BelkaCar удвоит свой автопарк в 2024 году, он составит 10 тыс. машин. Компания намерена усилить свое присутствие в городах центральной России.
Как рассказали в сервисе агентству ТАСС, в прошлом месяце сервис добавил в зону драйвинга Нижний Новгород. Сейчас в планах BelkaCar — нарастить присутствие в Калининграде.
По итогам 2023 года BelkaCar нарастила выручку на 22% год к году, до 5,3 млрд рублей. Чистый убыток компании составил 909 тыс. рублей, что на 98% меньше показателей 2022 года (45,4 млн рублей).
Российские каршеринговые сервисы активно увеличивают свои автопарки в последнее время на фоне роста спроса на услуги аренды авто. Только за I квартал 2024 года «Делимобиль» нарастил свой автопарк на 34%, до 26,8 тыс. машин.
Как следует из данных компании TopCar, перед майскими праздниками спрос россиян на каршеринг вырос на 18% год к году.
Фото на обложке: VK BelkaCar
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