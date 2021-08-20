BELUGA GROUP объявила финансовые результаты за первую половину 2021 года

Чистая выручка увеличилась на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 21% до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль – на 150% и составила 1,1 млрд рублей, показатель EBITDA на 8% до 3,7 млрд рублей. Поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 341% до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей. По итогам периода совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров распределить чистую прибыль в виде промежуточных дивидендов на акции, находящиеся в свободном обращении (без учета казначейских акций), в размере 1 млрд рублей, что составляет 72,76 рубля на одну акцию, всего — 87% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первое полугодие.

Группа продолжила стабильный рост, повторив успех первого полугодия 2020-го, и укрепила свои позиции на рынке, а также заложила фундамент для дальнейшего устойчивого развития после успешного проведения SPO в июне. Драйверами роста стали собственные и партнерские бренды премиум сегмента: «Архангельская», «Белая Сова», коньяк «Бастион», виски Fox & Dogs, джин Green Baboon, биттеры Beluga Hunting, а также вина Golubitskoe Estate и Tête de Cheval. А среди партнерских брендов – виски Glenfiddich, Monkey Shoulder, The Balvenie и коньяк Camus. Продажи водки Beluga за пределами России выросли на 61% по сравнению с первым полугодием 2020-го и достигли максимальных значений за всю историю марки.

Принадлежащая группе сеть «ВинЛаб» также продолжила рост: объем продаж увеличился на 24% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Рост трафика и среднего чека составил 16,3% и 7,2% соответственно. С февраля в системе click & collect доступен заказ со склада. За отчетный период более 150 тысяч электронных заказов было выдано покупателям.