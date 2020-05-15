Beluga Group погасила более половины своих квазиказначейских акций

Совет директоров Beluga Group подвел итоги приобретения части собственных акций с целью уменьшения уставного капитала компании. Решение о погашении акций было одобрено внеочередным общим собранием акционеров в марте этого года.

Уставный капитал компании до погашения состоял из 19,4 млн акций. Beluga Group выкупила 3,6 млн акций, то есть 19% текущего уставного капитала. Все акции входили в состав квазиказначейского пакета, размер которого уменьшился до 3,2 млн штук (20% от нового уставного капитала). Таким образом, уставный капитал компании уменьшился до 15,8 млн акций.

Основная цель приобретения Beluga Group собственных акций достигнута: более половины квазиказначейских акций, находящихся на балансах ее дочерних компаний, предъявлено для погашения. Как следствие, значительно упрощается структура акционерного капитала, она становится более прозрачной. Мы надеемся, что эта мера, по сути, являющаяся косвенным способом выплаты дивидендов, вкупе с недавно рекомендованным Советом директоров размером прямых дивидендов, приведет к повышению фундаментальной инвестиционной привлекательности группы. Также хочу подчеркнуть, что уставный капитал уменьшается только за счет квази-казначейского пакета акций, соответственно, отвлечения денежных средств с баланса Beluga Group не происходит. Таким образом, доля участия всех акционеров компании автоматически увеличивается с коэффициентом 1,23. Николай Белокопытов, председатель совета директоров Beluga Group



По словам представителя компании, руководство Beluga Group последовательно реализует стратегию диверсификации операционного бизнеса. Это приносит позитивные результаты. Недавно компания отчиталась о росте продаж почти на 20% за первый квартал. Группа укрепила свое лидерство в категориях водки, ЛВИ и виски, впервые стала абсолютным лидером в категории бренди. В апреле общие отгрузки Beluga Group выросли на 11% по сравнению с апрелем прошлого года (отгрузки за период январь-апрель выросли на 17% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года).

Кроме того, принадлежащая Beluga Group сеть алкогольных магазинов «ВинЛаб», к концу 2019 года состоявшая из более 600 точек, стабилизировала свой рост в текущем году и демонстрирует двузначный LFL-прирост по основным операционным показателям. Группа планирует продолжить активное развитие сети в следующем году.