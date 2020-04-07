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BELUGA GROUP объявила финансовые результаты за 2019 год: чистая выручка выросла на 22%

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Светлана Зыкова

Алкогольная компания BELUGA GROUP (MOEX: BELU) объявила данные консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Согласно отчету, чистая выручка выросла на 22% и составила 53 млн рублей, показатель EBITDA вырос на 53% и составил 6,5 млн рублей (без учета применения IFRS 16 EBITDA выросла на 25% до 5,3 млн рублей), чистая прибыль выросла также на 53% и составила 1,4 млн рублей.

BELUGA GROUP объявила финансовые результаты за 2019 год: чистая выручка выросла на 22%

В 2019 году BELUGA GROUP продемонстрировала устойчивое развитие и, по словам председателя правления группы Александра Мечетина, уделяла особое внимание повышению эффективности на всех этапах своей деятельности — от производства до реализации.

  • Укреплению позиций группы на рынке способствует сильный портфель собственных и импортных брендов, предлагающий потребителям качественные продукты в совокупности с отлаженной системой дистрибуции и развивающейся розничной сетью «ВинЛаб». К концу года количество торговых точек превысило 600. 

  • Оборот импортных брендов, эксклюзивно представляемых компанией в России, позволил BELUGA GROUP стать одним из лидеров среди импортеров крепких алкогольных напитков и вина в стране. Стабильные результаты показывают продукты из портфеля William Grant & Sons и Ron Barcelo, входящий в топ-3 брендов рома в России. Развивается направление винного импорта — продажи по итогам года превысили 1 млн декалитров.     

  • Отгрузки водки Beluga, флагмана компании, продемонстрировали двузначный рост как в России, так и за рубежом. Международные проекты повышают узнаваемость марки и способствуют укреплению позиций в Израиле, Германии, Италии, Нидерландах, США, Польше, Австралии и других странах. 

Достигнутые в 2019 году показатели — это результат последовательной реализации стратегии по развитию премиальных сегментов и категорий, а также диверсификации бизнеса. На сегодняшний день в ассортименте компании среди продуктов собственного производства, кроме сильных ликеро-водочных и уже зарекомендовавших себя коньячных марок, присутствуют перспективные бренды виски и джина, показавшие позитивную динамику в 2019-м, а также линейка вин, производимых из собственного винограда на винодельне «Поместье Голубицкое» на Таманском полуострове. 

— председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин.


Ключевые финансовые показатели и корпоративные события 2019 год
Отгрузки в натуральном выражении, тыс. дал 14 124 (+9,3%)
Выручка (млн руб.) 53 074 (+22%)
Показатель EBITDA (млн руб.) 6 495 (+53%)
Показатель EBITDA* (млн руб.) 5 299 (+25%)
Чистая прибыль  (млн руб.) 1 433 (+53%)
Чистая прибыль на акцию (руб.) 103,71 (+52%)


Александр Мечетин отмечает, что несмотря на эпидемию коронавируса и кризис, возникший на этом фоне, компания ожидает рост продаж в рознице. Падение курса рубля при этом может способствовать снижению спроса на импортные бренды BELUGA GROUP в России, но вместе с тем даст толчок  экспортным отгрузкам. Мечетин называет рыночную ситуацию «сложно прогнозируемой», но так как бизнес BELUGA GROUP диверсифицирован, а операции — сбалансированны, группа сможет устойчиво развиваться даже в кризис. 

Компания внимательно следит за развитием ситуации в мире и России и будет стремиться оперативно информировать акционеров обо всех новостях и изменениях, так, в скором времени мы опубликуем операционные результаты BELUGA GROUP за первый квартал 2020 года.

— председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин.

Полная версия отчета, включающая отчет по сегментам, результаты финансовой деятельности и операций и другие данные, доступна на сайте.

Фото: Алексей Константинов

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