BELUGA GROUP объявила операционные результаты за первый квартал 2022 года

Крупнейшая алкогольная компания в России BELUGA GROUP опубликовала операционные результаты за первый квартал 2022 года. Согласно ним общие отгрузки продукции достигли 3 950 тыс. декалитров — это на 25,1% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Отгрузки собственной продукции выросли на 21,6% и составили 3 124 тыс. декалитров. Также большой спрос отмечен и на импортные бренды, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе: их отгрузки увеличились на 45,9% до 690 тыс. декалитров. Что касается экспорта продукции, то здесь отгрузки выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

«В первом квартале компания показала двузначный рост, обусловленный увеличением спроса в ситуации неопределенности и стремлением потребителей приобрести продукцию впрок. В это время команда работала на максимальных скоростях и с предельной точностью для обеспечения высокого качества операций и их непрерывности», — прокомментировал председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин.

Среди других результатов отчетного периода — запуск собственных новинок: виски Fox & Dogs Apple Pie и коньяка Golden Reserve National Selection France. Кроме того, компания начала поставлять в Россию такие итальянские винные марки, как Duca di Salaparuta, Corvo и Florio.

В BELUGA GROUP говорят, что большая часть их зарубежных партнеров продолжает поставки продукции и нацелена на долгосрочное сотрудничество. На случай его приостановки компания сможет продолжить поставлять импортный алкоголь, т.к. сформировала достаточный запас на складах в России и Риге. При негативном же сценарии импортные напитки заместят продуктами собственного производства.

Отдельно в BELUGA GROUP отмечают результаты магазина алкогольных напитков «ВинЛаб»: объем его продаж увеличился на 52%, ежемесячно в розничных точках выдается более 53 тыс. заказов, сделанных в интернет-магазине.

Александр Мечетин уверяет, что, несмотря на кризисный период, компания остается надежным поставщиком для клиентов, партнеров, торговых сетей, ресторанов и традиционной розницы. «Мы своевременно реагируем на изменения, связанные с курсом валюты, и оперативно строим ценообразование, стремясь предоставить продукцию для поклонников наших брендов по максимально справедливым ценам», — заключил он.

Фото на обложке: igorPHOTOserg / Shutterstock

Фото в тексте: пресс-служба BELUGA GROUP