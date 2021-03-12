BELUGA GROUP огласила финансовые показатели за 2020 год

Выручка компании выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом, составив 63,2 млрд рублей против 51,2 млрд годом ранее. Операционная прибыль компании выросла на 54%, составив 6,8 млрд рублей, EBITDA – на 42%, составив 9,2 млрд рублей. Размер чистой прибыли вырос на 72% и составил 2,4 млрд рублей.

В 2020 году компания продемонстрировала устойчивое развитие, двузначный рост отгрузок и сильные финансовые результаты, несмотря на неблагоприятную обстановку. Как отметил председатель правления компании Александр Мечетин, спад продаж, вызванный локдауном, был компенсирован ростом домашнего потребления. Высокие показатели были достигнуты благодаря бизнес-модели, сочетающей производство широкого ассортимента брендов, масштабную дистрибуцию и собственный специализированный ритейл «ВинЛаб». Эти компоненты позволили BELUGA GROUP оперативно адаптироваться к изменениям на рынке.

За прошедший год компания продолжила укрепление популярных брендов и представила перспективные новинки в водочной категории, усилила позиции в категориях виски, джина и рома, а также сконцентрировалась на развитии винного направления. Специализированная сеть «ВинЛаб» продемонстрировала наибольшую динамику среди сегментов бизнеса группы, ее доля в составе выручки достигла 34%. В 2020 количество магазинов «ВинЛаб» превысило 640 точек, объем продаж вырос на 48%, при этом like-for-like-продажи показали динамику +23%%. Объем e-commerce продаж по системе click & collect за год вырос в пять раз.

В 2021 году BELUGA GROUP планирует ряд запусков, расширение линеек брендов, автоматизацию производства, развитие e-commerce и укрепление на зарубежных рынках.

По итогам 2020 года совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 90 рублей до налога на одну акцию, всего – 1 422 000 000 рублей. С учетом промежуточных дивидендов, общая выплата за год составит 100 рублей на акцию до налога. В итоге, на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских, будет направлен 1 232 825 500 рублей, что составляет 50,2% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО.