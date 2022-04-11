BELUGA GROUP объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2021 год

В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов, общая выплата за год, включая выплаченные по итогам первого полугодия промежуточные дивиденды, составит 120 рублей на одну акцию до налога. Таким образом, рост дивидендных выплат 2021 года на акцию по отношению к предыдущему периоду составит 20%.

11 апреля 2022 года состоялось заседании совета директоров крупнейшей алкогольной компании в России BELUGA GROUP . На нем совет рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2021 года в размере 47,24 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности — 649,3 млн рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям На 31 декабря 2021 года в собственности BELUGA GROUP находилось 2 056 тыс. квазиказначейских акций..

Всего по итогам 2021 года на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении без учета казначейских акций На 31 декабря 2021 года в собственности BELUGA GROUP находилось 2 056 тыс. квазиказначейских акций, будет направлено 1 649,3 млн рублей По итогам первого полугодия 2021 года на выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении, был направлен 1 млрд рублей, что составляет более 40% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за 2021 год.

«BELUGA GROUP за 2021 год показала сильные финансовые результаты: выручка выросла на 18%, EBITDA на 14%, чистая прибыль на 57%. Отмечу, что без учета уценки вспомогательных товарных знаков (596 млн рублей), которая имеет разовый эффект и носит бумажный характер, прибыль компании составляет 4 457 млн рублей (+81% к чистой прибыли 2020 года). Высокие финансовые показатели 2021-го позволяют выплатить дивиденды по итогам года в условиях нестабильности в стране и мире», — отметил Александр Мечетин, председатель правления BELUGA GROUP.

BELUGA GROUP имеет устойчивые позиции по всем направлениям бизнеса, включая импорт, экспорт и собственное производство. Компания приняла ряд антикризисных мер, которые нацелены на укрепление денежного потока и снижение рисков, связанных с санкционными ограничениями, прежде всего, в сферах логистики и обеспечения производства.

В ее распоряжении широкий ассортимент брендов, охватывающий практически все категории алкоголя и ценовые сегменты и позволяющий удовлетворить любые запросы наших потребителей.

Среди других преимуществ группы в турбулентное время — это собственная розничная сеть, в которой компания можем своевременно корректировать ценообразование и оперативно получать денежные средства. В целом команда рассматривает ситуацию на рынке через призму новых возможностей и нацелена на высокий результат по итогам года.

Годовое общее собрание акционеров пройдет 6 июня 2022 года в заочной форме. Список лиц, имеющих право на участие в нем, будет составлен на 12 мая 2022 года, а лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 17 июня 2022 года.

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