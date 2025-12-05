«Белый список» сайтов обновили в третий раз

Минцифры обновило так называемый «белый список» — перечень российских сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета. Теперь в него добавлены социально значимые сервисы, ресурсы Центробанка, операторов связи, крупных медиа и федеральных платформ. Ведомство впервые опубликовало «белый список» 5 сентября 2025 года, обновив его 14 ноября.

«Белый список» расширили региональными сервисами

В список добавили важные региональные сервисы — сайты здравоохранения, образования, транспорта и других услуг. Также в «белый список» вошли онлайн-ресурсы администраций регионов, чтобы жители могли получать базовую информацию даже при ограничениях связи.

В обновлённый перечень добавлены сайты:

Центрального банка России,





операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»,





платформы «Россия — страна возможностей»,





государственной системы «Молодёжь России» и проекта «Твой ход»,





СМИ — «Известия» и ТАСС,





сервиса недвижимости «Домклик»,





охранной системы «Цезарь Сателлит»,





онлайн-кинотеатра Окко.





Включение в белый список происходит по регламенту

В Министерстве цифрового развития уточнили, что перечень формируется на основании популярности российских сервисов, предложений федеральных и региональных органов власти и согласования с ведомствами, ответственными за безопасность.

Других способов попасть в список нет — процесс строго регламентирован.

Главное условие для попадания в «белый список» — все вычислительные мощности сервиса должны находиться на территории России.

Контекст

Название «белый список» — неофициальное. Оно пришло из телефонии, где «белым» списком называют разрешённые ресурсы, а «чёрным» — заблокированные.

Сервисы из перечня остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета или в чрезвычайных ситуациях — это позволяет обеспечить работу базовых цифровых функций государства.

Механизм работает одинаково у всех операторов: трафик проходит через фильтр, который пропускает только разрешённые домены и блокирует остальные. Операторы не могут менять состав списка — они лишь внедряют настройки в сетях.

В обзоре — перечень сайтов, вошедших в предыдущие публикации «белого списка».