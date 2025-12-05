«Белый список» сайтов обновили в 3-й раз: в перечне появились онлайн-кинотеатр Окко и сервис недвижимости «Домклик»
«Белый список» сайтов обновили в третий раз
Минцифры обновило так называемый «белый список» — перечень российских сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета. Теперь в него добавлены социально значимые сервисы, ресурсы Центробанка, операторов связи, крупных медиа и федеральных платформ. Ведомство впервые опубликовало «белый список» 5 сентября 2025 года, обновив его 14 ноября.
«Белый список» расширили региональными сервисами
В список добавили важные региональные сервисы — сайты здравоохранения, образования, транспорта и других услуг. Также в «белый список» вошли онлайн-ресурсы администраций регионов, чтобы жители могли получать базовую информацию даже при ограничениях связи.
В обновлённый перечень добавлены сайты:
-
Центрального банка России,
-
операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»,
-
платформы «Россия — страна возможностей»,
-
государственной системы «Молодёжь России» и проекта «Твой ход»,
-
СМИ — «Известия» и ТАСС,
-
сервиса недвижимости «Домклик»,
-
охранной системы «Цезарь Сателлит»,
-
онлайн-кинотеатра Окко.
Включение в белый список происходит по регламенту
В Министерстве цифрового развития уточнили, что перечень формируется на основании популярности российских сервисов, предложений федеральных и региональных органов власти и согласования с ведомствами, ответственными за безопасность.
Других способов попасть в список нет — процесс строго регламентирован.
Главное условие для попадания в «белый список» — все вычислительные мощности сервиса должны находиться на территории России.
Контекст
Название «белый список» — неофициальное. Оно пришло из телефонии, где «белым» списком называют разрешённые ресурсы, а «чёрным» — заблокированные.
Сервисы из перечня остаются доступными даже при ограничениях мобильного интернета или в чрезвычайных ситуациях — это позволяет обеспечить работу базовых цифровых функций государства.
Механизм работает одинаково у всех операторов: трафик проходит через фильтр, который пропускает только разрешённые домены и блокирует остальные. Операторы не могут менять состав списка — они лишь внедряют настройки в сетях.
В обзоре — перечень сайтов, вошедших в предыдущие публикации «белого списка».
