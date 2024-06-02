Бенчмарк AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны по итогам мая

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности Android-смартфонов. Всех опередил смартфон Vivo X100s, на борту которого разместили флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300+. После тысячи тестов, средний балл этой модели составил 2,1 млн. Об этом пишет ixbt.com.

Вторым оказался Oppo Find X7 Ultra с Dimensity 9300 (2,09 млн баллов). Третье место у Red Magic 9 Pro+ с процессором Snapdragon 8 Gen 3 (2,08 млн баллов)

Места с четвертого по седьмое получили смартфоны iQOO 12 на базе Snapdragon 8 Gen 3, Vivo X100 Pro на чипе Dimensity 9300, за ним iQOO Neo 9S Pro, работающий MediaTek Dimensity 9300+ и Vivo X100s Pro.

Места с восьмого по десятое получили смартфоны с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Среди них Vivo X Fold3 Pro, iQOO 12 Pro и Vivo X100 Ultra,. Отметим и то, что старшая модель Vivo X100 Ultra оказалась хуже по производительности среди всех других устройствам из линейки, включая базовый X100s, который возглавил рейтинг.

Ранее мы писали о том, что iPhone 15 стал самым популярным смартфоном у россиян. 42% покупателей выбрали модификацию 15 Pro, 17% приобрели Pro Max, а iPhone Plus заинтересовал 6% клиентов.

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