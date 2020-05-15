IT-стартап BenefittY запустил социальную сеть скидок

Российский IT-стартап BenefittY запустил платформу для обмена скидками и управления программами лояльности. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Платформа объединяет банки, розничные сети, онлайн- и офлайн-магазины с их клиентами. .

BenefittY поддерживает несколько функций:

сервис для хранения электронных скидочных карт;

площадку для обмена скидками и купонами;

сервис с отзывами и рекомендациями.

Платформа работает по принципу социальной сети. Покупатели могут обмениваться скидками, бонусами и купонами с другими пользователями. За публикацию отзывов, обмен скидками и другие действия потребители получают дополнительные бонусы от BenefittY и продавцов.

Бизнесу стартап предлагает запускать новые программы лояльности с помощью сервиса. Кроме того, у поставщиков товаров и услуг есть доступ к аналитике покупательского поведения пользователей. На время режима самоизоляции BenefittY открыл бесплатный доступ ко всем сервисам для малого и среднего бизнеса.

«Мы предлагаем бизнесу инструмент для таргетирования программ лояльности и их ускоренного вывода на рынок», — отметил основатель и CEO BenefittY Евгений Титаренко.

Приложение BenefittY можно скачать в App Store и Google Play. Также есть веб-версия. Сейчас на платформе доступны 3,5 тысячи программ лояльности от 700 российских и международных компаний.

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