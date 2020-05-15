IT-стартап BenefittY запустил социальную сеть скидок
Российский IT-стартап BenefittY запустил платформу для обмена скидками и управления программами лояльности. Об этом Rusbase рассказали в компании.
Платформа объединяет банки, розничные сети, онлайн- и офлайн-магазины с их клиентами. .
BenefittY поддерживает несколько функций:
- сервис для хранения электронных скидочных карт;
- площадку для обмена скидками и купонами;
- сервис с отзывами и рекомендациями.
Платформа работает по принципу социальной сети. Покупатели могут обмениваться скидками, бонусами и купонами с другими пользователями. За публикацию отзывов, обмен скидками и другие действия потребители получают дополнительные бонусы от BenefittY и продавцов.
Бизнесу стартап предлагает запускать новые программы лояльности с помощью сервиса. Кроме того, у поставщиков товаров и услуг есть доступ к аналитике покупательского поведения пользователей. На время режима самоизоляции BenefittY открыл бесплатный доступ ко всем сервисам для малого и среднего бизнеса.
«Мы предлагаем бизнесу инструмент для таргетирования программ лояльности и их ускоренного вывода на рынок», — отметил основатель и CEO BenefittY Евгений Титаренко.
Приложение BenefittY можно скачать в App Store и Google Play. Также есть веб-версия. Сейчас на платформе доступны 3,5 тысячи программ лояльности от 700 российских и международных компаний.
Фото: akamakis / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья