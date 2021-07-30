Bentley получила рекордную прибыль за 102 года существования компании

Bentley получила рекордную полугодовую прибыль за 102 года существования компании. За 6 месяцев 2021 года автопроизводитель заработал €178 млн. Выйти на такой показатель помогли массовые сокращения штата – 25% персонала уволили в разгар пандемии.
О финансовых результатах Bentley пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.
За H12021 автопроизводитель заработал €178 млн – это абсолютный рекорд полугодовой прибыли компании с момента ее основания 102 года назад – в 1919 году. Предыдущий рекорд был поставлен 7 лет назад – €170 млн.
Выручка Bentley за 6 месяцев 2021 года составила €1,32 млрд. Компания продала 7,2 тысячи автомобилей, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период «доковидного» 2019 года.
По мнению председателя правления Bentley Эдриана Холлмарк, выйти на такие показатели удалось из-за изменения внутреннего устройства компании. В самый разгар пандемии – июне 2020 года, Bentley сократила около 25% своих сотрудников, в больше части – менеджеров среднего звена.
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