Компания Mercedes-Benz начала испытания человекоподобных роботов от Apptronik на производстве

Компания Mercedes-Benz заключила с производителем робототехники Apptronik коммерческое соглашение и начала испытания человекоподобных роботов Apollo для автоматизации «низкоквалифицированного, физически сложного ручного труда». Например, для проверки и доставки компонентов работникам производственной линии. В Apptronik утверждают, что Apollo может поднимать предметы весом до 25 кг фунтов.
Сумма сделки, призванной выявить финансовую выгоду использования роботизированного труда на автомобильных предприятиях и «понять потенциал робототехники», не раскрывается ни одной стороной. Неизвестно также число роботов-участников эксперимента, пишет Financial Times.
По данным издания, испытывать андроидов будут на заводе в Венгрии, где уже несколько лет наблюдается недостаток рабочей силы. Новый проект станет шансом для автопроизводителя «высвободить наших высококвалифицированных членов команды» для решения сложных задач, а не тех, что почти не требуют квалификации.
FT также напоминает, что аналогичный пилотный проект в январе анонсировал автоконцерн BMW, в проекте которого задействованы роботы Figure 01. Известно также, что на складах Amazon в США тестируют двуногих роботов Digit от Agility Robotics.
Фото на обложке: Unsplash
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