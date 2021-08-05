Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пилоты малой авиации смогут заправлять самолеты самостоятельно

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На аэродроме Новинки в Серпуховском районе Московской области компания-разработчик платежных и учетных систем «Смарт-Технологии» представила проект по заправке топливом воздушных судов малой авиации без участия заправщика, сообщается в пресс-релизе компании.

Пилоты малой авиации смогут заправлять самолеты самостоятельно

Техническое решение осуществляется с помощью мобильного приложения Benzuber: находясь на территории аэродрома пилот может запустить приложение на смартфоне и самостоятельно выбрать количество топлива, оплатить его онлайн, заправиться и продолжить полет. По словам разработчиков, время от скачивания приложения до вылета может занять считанные минуты.

Заправка самолета с помощью смартфона. Фото: пресс-служба Benzuber

«Автоматизация процесса оплаты на заправочных комплексах, расположенных на аэродромах малой авиации, позволяет сократить издержки и повысить их рентабельность. Надеемся, что этим мы вносим свой вклад в возрождение некогда популярного вида транспорта, без которого не обойтись на просторах нашей необъятной Родины. Мы уже начали вести переговоры с другими аэродромами, заинтересованными в скорейшем внедрении оплаты покупки топлива со смартфона», — сказал создатель платформы Benzuber Артем Скворцов.

Компания «Смарт-Технологии» входит в группу компаний «Скон», занимающейся автоматизацией сегмента АЗС. С 2016 года она разрабатывает Benzuber – сервис оплаты топлива для B2C и B2B. С 2017 года к платформе подключилось 7 тысяч АЗС по всей России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub. Присоединяйся!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «СберАвто» запустил услугу подбора автомобилей со всего рынка
  2. 2 В приложении «Яндекс» появилась бесконечная лента коротких видео
  3. 3 «AliExpress Россия» запустила программу лояльности с кешбэком
  4. 4 MGVC и Google запустят второй сезон акселерационной программы для разработчиков мобильных игр
  5. 5 EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» получила оценку в 1 млрд рублей после последнего раунда инвестиций
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма