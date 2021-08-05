Пилоты малой авиации смогут заправлять самолеты самостоятельно

На аэродроме Новинки в Серпуховском районе Московской области компания-разработчик платежных и учетных систем «Смарт-Технологии» представила проект по заправке топливом воздушных судов малой авиации без участия заправщика, сообщается в пресс-релизе компании.

Техническое решение осуществляется с помощью мобильного приложения Benzuber: находясь на территории аэродрома пилот может запустить приложение на смартфоне и самостоятельно выбрать количество топлива, оплатить его онлайн, заправиться и продолжить полет. По словам разработчиков, время от скачивания приложения до вылета может занять считанные минуты.

Заправка самолета с помощью смартфона. Фото: пресс-служба Benzuber

«Автоматизация процесса оплаты на заправочных комплексах, расположенных на аэродромах малой авиации, позволяет сократить издержки и повысить их рентабельность. Надеемся, что этим мы вносим свой вклад в возрождение некогда популярного вида транспорта, без которого не обойтись на просторах нашей необъятной Родины. Мы уже начали вести переговоры с другими аэродромами, заинтересованными в скорейшем внедрении оплаты покупки топлива со смартфона», — сказал создатель платформы Benzuber Артем Скворцов.

Компания «Смарт-Технологии» входит в группу компаний «Скон», занимающейся автоматизацией сегмента АЗС. С 2016 года она разрабатывает Benzuber – сервис оплаты топлива для B2C и B2B. С 2017 года к платформе подключилось 7 тысяч АЗС по всей России.

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Фото на обложке: Unsplash