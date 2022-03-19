Российская платформа Beorg Smart Vision сократит время оформления на работу до 10 минут

Российские разработчики запустили платформу Beorg Smart Vision для сокращения времени оформления сотрудников на работу до 10 минут. Решение экономит время на обработку документов и гарантирует точность оцифровки. За разработку и оптимизацию работы отвечают ОЦО «Лотос» и резидент «Сколково», компания «Биорг». Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе «Биорга».

Beorg Smart Vision параллельно сканирует, заносит данные и формирует карточки дела в электронном архиве. Ранее для этого требовалось неколько человек

Платформа также распознает рукописные справки и заявления. Точность данных проверяют операторы, удаленно подключенные к платформе. Всего на краудсорсинговой части сервиса зарегистрировано более 50 тыс. операторов. Персональные данные и их обработка защищены шифрованием и механизмом деперсонализации.

Весь процесс трудоустройства проходит в три этапа: документы фотографируют через мобильное приложение сервиса, AI находит и распределяет нужные данные в информационной системе головного офиса, готовые документы и заявления отдают на подпись кандидату.

Распознавание разворота паспорта занимает до пяти секунд, полного комплекта для трудоустройства – до 10 минут. Информация из документов попадает в централизованный электронный архив в режиме реального времени. Кандидаты смогут приступить к обязанностям сразу в момент подачи документов.

В «Лотосе» отметили, что платформа совместима с популярными системами электронного документооборота и внутренними приложениями компании. Сервис удобен, если у компании географически распределенная сеть филиалов, а обработка документов происходит централизованно.

В будущем планируется масштабировать сервис «Биорг» с кадровых документов на все финансовые. Приблизительный объем для оцифровки составит около 15 тыс. документов в месяц. Кроме того, в планах применять для оцифровки накопленного архива личных дел сотрудников. Это позволит существенно сэкономить на документообороте.

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